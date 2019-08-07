2019-08-07T11:31:05+03:00
Общество

На Кубани подвели итоги регистрации кандидатов на выборы

Единый день голосования состоится 8 сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба общественных связей аппарата избирательной комиссии Краснодарского краяФото: пресс-служба общественных связей аппарата избирательной комиссии Краснодарского края
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В избирательной комиссии Краснодарского подвели итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборы. Единый день голосования назначен на 8 сентября.

Эти выборы органов местного самоуправления Кубани наиболее масштабны за последние несколько лет. В единый день голосования состоятся 540 избирательных кампаний.

Уже завершился процесс регистрации кандидатов. 615 человек претендуют на должности 149 глав поселений. В выборах примут участие представили 13 региональных отделений политических партий.

- На дополнительных выборах депутата ЗСК по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15 зарегистрированы все 6 кандидатов. Здесь применяется технология «Мобильный избиратель», позволяющая проголосовать в границах округа по месту нахождения на любом удобном избирателю участке, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе общественных связей аппарата избирательной комиссии Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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