На Кубани в акватории Таганрогского залива пограничники нашли 1250 метров незаконных сетей
В районе хутора Молчановка Щербиновского района Краснодарского края в акватории Таганрогского залива пограничники провели траление в местах возможной установки незаконных орудий лова.
В результате они нашли 1250 метров сетей, в которых находилось более 1000 экземпляров тарани.
- Рыб, которые находились в жизнеспособном состоянии, выпустили в естественную среду обитания, предотвращенный ущерб составил более 500 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
Напомним, в Сочи строитель обокрал работодательницу. Он вынес из ее дома украшения на 130 тысяч рублей. Рабочий делал в жилище потерпевшей ремонт. Украшения он не успел продать, их вернули женщине.
ИСТОЧНИК KP.RU