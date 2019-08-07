2019-08-07T11:40:57+03:00
Происшествия

На Кубани в акватории Таганрогского залива пограничники нашли 1250 метров незаконных сетей

В них находилось 1000 экземпляров тарани
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краюФото: пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю
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В районе хутора Молчановка Щербиновского района Краснодарского края в акватории Таганрогского залива пограничники провели траление в местах возможной установки незаконных орудий лова.

В результате они нашли 1250 метров сетей, в которых находилось более 1000 экземпляров тарани.

- Рыб, которые находились в жизнеспособном состоянии, выпустили в естественную среду обитания, предотвращенный ущерб составил более 500 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи строитель обокрал работодательницу. Он вынес из ее дома украшения на 130 тысяч рублей. Рабочий делал в жилище потерпевшей ремонт. Украшения он не успел продать, их вернули женщине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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