В Лабинске мужчина ограбил собутыльника

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-07T12:05:26+03:00

Он забрал у него два телефона, деньги и документы

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Лабинского района обратился местный житель. Он рассказал, что ночью выпивал алкоголь с новым знакомым. Между ними произошел конфликт. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего, забрал у него два телефона, деньги и документы, после чего ушел.

Вскоре нашли ранее судимого 31-летнего местного жителя, его доставили в отдел полиции. У него дома нашли часть похищенного. Эти вещи вернули законному владельцу.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит до семи лет лишения свободы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU