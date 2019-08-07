2019-08-07T12:23:52+03:00
Происшествия

В Тихорецке возле магазина произошла массовая драка

Полиция проводит проверку [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
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Эту драка попала в объектив камеры видеонаблюдения, которая установлена возле круглосуточного магазина «Диана» в Тихорецке. Случилось все еще 30 июля, но только сейчас запись попала в СМИ.

Массовая драка в Тихорецке.Источник: очевидец событий

Примерно в половину второго ночи возле магазина собрались около 16 мужчин. Двое из них разговаривали друг, остальные стояли в стороне. Потом один из тех, кто вел беседу, вдруг ударил кулаком пол лицу собеседника. Так конфликт между двумя людьми перерос в массовую драку. Несколько человек стали бить мужчину, который напал первым. Но часть зрителей решили в драке не участвовать и даже пытались разнять толпу, а кому-то удалось забежать в магазин.

- Организованная группа людей атаковала четырех человек, - рассказал сайту «КП»-Кубань» очевидец событий, представившийся Александром. - Молодчики бьют со спины и добивают лежащих на земле. Нападавшие имеют навыки рукопашного боя. Забавно, что этот магазин находиться в 400 метрах от здания полиции. Но это не помешало нападавшим несколько минут спокойно избивать людей, потом сесть в свои машины и уехать под взоры вышедшего из темноты наряда полиции.

В ролике видно, как толпа закончила избивать мужчин, а потом синхронно сели по машинам и разъехались. В это же время из темноты и вышли трое полицейских, будто и не слышали, что творилось рядом. Скорее всего, нападавшие все-таки увидели правоохранителей, и решили как можно быстрее уехать от магазина, чтобы их не задержали. А четыре избитых мужчины остались возле магазина.

В полиции Кубани не стали вдаваться в подробности и рассказывать, из-за чего произошла драка. Лишь сухо ответили: «По данному факту продолжается проверка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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