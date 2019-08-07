2019-08-07T12:30:25+03:00
Происшествия

Более 10 миллионов рублей вынесли из дома безработного краснодарского пенсионера

Вор проник в жилище, отжав оконную раму
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Более 10 миллионов рублей вынесли из дома безработного пожилого краснодарцаБолее 10 миллионов рублей вынесли из дома безработного пожилого краснодарцаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Из дома пожилого краснодарца украли более 10 миллионов рублей.

75-летний мужчина 1 августа обратился с соответствующим заявлением в полицию краевой столицы. Он рассказал, что кто-то вынес из его дома, который находится на улице Аэродромной, 10 миллионов рублей, ювелирные изделия стоимостью 520 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 10 миллионов 520 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Они осмотрели дом и нашли «пальчики» преступника, которые были изъяты. Правоохранители установили, что вор проник в помещение через окно. Неизвестный просто отжал раму.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут подозреваемых. Все материалы переданы в Следственный комитет Краснодарского края, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели вытащили сочинца, которого зажало в машине
В Сети появилось видео задержания чиновницы прямо во время совещания в Туапсе
В станице «Атамань» состоится фестиваль кубанской индюшки
В Анапе горит крыша трехэтажного здания
В Краснодаре построят 33 новых тротуара
«Краснодар Водоканал» модернизировал станцию на Алма-Атинской
В Динском районе оштрафовали директора организации
В Тихорецке возле магазина произошла массовая драка
В Лабинске мужчина ограбил собутыльника
На Кубани в акватории Таганрогского залива пограничники нашли 1250 метров незаконных сетей
На Кубани подвели итоги регистрации кандидатов на выборы
Группа ВТБ приобрела «Первый ОФД»
«Краснодар Водоканал» выполнит замену сетей на ул. 2-я Пятилетка
На Кубани за последние два года создано более 60 новых сельхозкооперативов
В Горячем Ключе в день города приготовят 80 литров окрошки
В Краснодаре под окнами жилого дома появилась незаконная пристройка
В Армавире на мужчину, который кинул гранату в дом бывшей жены, завели уголовное дело
Жители поселка Краснодарского остались без газа
В Краснодаре по Российской прочищают ливневый коллектор
На Кубани после вмешательства прокуратуры инвалид получил кресло-коляску с электроприводом
В Сочи строитель обокрал работодательницу
В Сочи выявили более 200 незаконных мини-гостиниц
Температура воды в Черном море 7 августа 2019 года: В Геленджике холоднее, чем в Новороссийске
Кубанские медики отговорили от аборта 260 женщин
В Темрюкском районе пройдет фестиваль «Тамань хлебосольная»
В Краснодаре откроется выставка «Какое море – какой простор!»
На Кубани продолжат создавать образовательные центры для детей
На Кубани снижается стоимость пляжных туров