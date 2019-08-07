Более 10 миллионов рублей вынесли из дома безработного краснодарского пенсионера

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-07T12:30:25+03:00

Более 10 миллионов рублей вынесли из дома безработного пожилого краснодарца Фото: Архив "КП"

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Из дома пожилого краснодарца украли более 10 миллионов рублей.

75-летний мужчина 1 августа обратился с соответствующим заявлением в полицию краевой столицы. Он рассказал, что кто-то вынес из его дома, который находится на улице Аэродромной, 10 миллионов рублей, ювелирные изделия стоимостью 520 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 10 миллионов 520 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Они осмотрели дом и нашли «пальчики» преступника, которые были изъяты. Правоохранители установили, что вор проник в помещение через окно. Неизвестный просто отжал раму.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут подозреваемых. Все материалы переданы в Следственный комитет Краснодарского края, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU