В Динском районе оштрафовали директора организации

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-07T12:44:10+03:00

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Прокуратура Динского района проверила организацию «Динская мусороуборочная компания». Фирма осуществляет сбор твердых коммунальных отходов.

Здесь с сотрудниками заключались краткосрочные договоры. Но их работа носила постоянный характер, оплата труда была в качестве ежемесячного вознаграждения. Так были нарушены права 8 граждан.

Прокуратура Динского района вынесла руководителю представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

- Организация и ее директор привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора). Им выписан штраф в размере 50 тысяч рублей и 10 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU