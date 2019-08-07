2019-08-07T12:45:33+03:00
Экономика

«Краснодар Водоканал» модернизировал станцию на Алма-Атинской

Иван ЕГОРОВ
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В рамках выполнения производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершил замену оборудования на канализационно-насосной станции (КНС) по ул. Алма-Атинской, обеспечивающей водоотведение всего Юбилейного микрорайона и частично центральной части города.

На станции установлено современное высокотехнологичное оборудование, обеспечивающее максимальную энергоэффективность, а также внедрены передовые методы управления и автоматизации.

Для обеспечения бесперебойной работы объекта специалисты выполнили монтаж новой запорной арматуры, двух насосных агрегатов, двух частотных регуляторов, а также произвели санацию подводящего коллектора к насосной станции. В ближайшее время будет заменен напорный трубопровод, по которому осуществляется водоотведение от КНС на очистные сооружения города.

«Мероприятия направлены на повышение надежности систем водоотведения, обеспечения перспектив развития инженерной инфраструктуры и возможности подключения новых абонентов, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – В целях удобств абонентов, работы производились на действующей КНС, без отключения жителей от услуг водоотведения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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