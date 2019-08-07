2019-08-07T13:09:08+03:00
Общество

В Краснодаре построят 33 новых тротуара

Общая протяженность составит около 18 километров
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В центральной части и пригородах Краснодара построят 33 новый тротуара. Работы стартовали в июле, сейчас они идут по 5 адресам.

По улице Парковой от дома № 7/1 до дома № 11 тротуар уже уложен на 70 процентов. Эта программа реализуется благодаря поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

- На некоторых улицах, где будут оборудованы пешеходные дорожки, их не было вообще - люди годами ходили по гравийным обочинам и по дорогам с достаточно интенсивным движением. В этом году мы получили возможность исправить ситуацию и уже приступили к работе, - сказал Евгений Первышов.

Как подтвердил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, сейчас работы ведутся на 5 участках.

- Наиболее протяженный участок тротуара почти 3,2 километра построят в станице Старокорсунской по Ленина от Северной до Садовой, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре приступили к прочистке ливневого коллектора по Российской. Это делают для того, чтобы этот участок беспрепятственного пропускал дождевые воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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