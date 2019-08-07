В Анапе горит крыша трехэтажного здания
В Анапе загорелась кровля гостиницы на площади 250 квадратных метров. Пожар произошел в 11:50 7 августа на Пионерском проспекте.
- Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия в 11:59. Сотрудники МЧС установили, что горит кровля. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В 12:28 пламя было локализовано. На месте работают 5 единиц техники и 18 человек.
Как сообщают очевидцы происшествия, пожар произошел в здании, где расположен гостевой дом.
Напомним, в Краснодаре потушили пожар на складе с полиэтиленом. С огнем боролись 58 человек и 18 единиц техники.
Пожар в Анапе.Видео: социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU