В Анапе горит крыша трехэтажного здания

СЕГОДНЯ 13:27 2019-08-07T13:27:34+03:00

ЧП произошло в 11:50 на Пионерском проспекте [видео]

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В Анапе загорелась кровля гостиницы на площади 250 квадратных метров. Пожар произошел в 11:50 7 августа на Пионерском проспекте.

- Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия в 11:59. Сотрудники МЧС установили, что горит кровля. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 12:28 пламя было локализовано. На месте работают 5 единиц техники и 18 человек.

Как сообщают очевидцы происшествия, пожар произошел в здании, где расположен гостевой дом.

Напомним, в Краснодаре потушили пожар на складе с полиэтиленом. С огнем боролись 58 человек и 18 единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724607" frameborder="0"></iframe> Пожар в Анапе.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU