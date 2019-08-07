2019-08-07T13:37:45+03:00
Звезды

В станице «Атамань» состоится фестиваль кубанской индюшки

Здесь он пройдет впервые
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры Краснодарского краяФото: минкультуры Краснодарского края
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17 августа в Выставочном комплексе «Атамань» состоится гастрономический праздник, посвященный сорту «Кубанская индюшка».

На празднике развернутся гуляния они пройдут не только в харчевнях, но и на рыночной площади комплекса под названием «Дурница». На нескольких сценических площадках выступят лучшие самодеятельные фольклорные коллективы Кубани.

- 40 мастер-классов будет работать для гостей на территории комплекса в этот день. На центральной площади станицы развернется выставка-ярмарка изделий ручной работы от лучших ремесленников Кубани, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Выставочный комплекс «Атамань» был открыт в Темрюкском районе в 2009 году. В 2018 году казачью станицу посетили 140 тысяч человек.

Совсем недавно здесь прошел праздник «Картопля цэ нэ цыбуля». Он является одним из самых любимых у гостей станицы. В субботу, 3 августа, его посетили около 3 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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