2019-08-07T14:02:58+03:00
Происшествия

Спасатели вытащили сочинца, которого зажало в машине

После его передали врачам скорой помощи
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС РоссииФото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России
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Утром 7 августа на федеральной дороге «Джубга - Сочи» в районе поселка Зубова Щель произошло дорожно-транспортное происшествие.

На место ЧП выезжали спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России. По сообщению службы «112» помощь требовалась зажатому в машине мужчине.

- Сотрудники МЧС, используя гидравлическое оборудование, достали пострадавшего 48-летнего сочинца из грузовика. После его передали врачам скорой помощи, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, 3 августа пенсионерка из Кореновска за помощью обратилась к спасателям. Птенец воробья застрял в вытяжной шахте. Он не пострадал, а после освобождения расправил крылья и улетел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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