В дома жителей Краснодара возвращают газ

7 Авг. 15:23 2019-08-07T15:23:36+03:00

Изменить размер текста: A A

«Краснодаргоргаз» сообщил о подключении абонентов в поселке Краснодарском. Распоряжение поступило около 14:00, сейчас специалисты начали работу.

Напомним, накануне горожане устроили народный сход из-за отключения газа в 500 домах. Поставку голубого топлива прекратили 6 августа около 07:00. Вернуть благо цивилизации должны были в восемь вечера, но газ так и не включили.

- Подача газа была приостановлена 6 августа для проведения плановых профилактических работ на сетях газопровода, - говорит «КП» - Кубань» помощник генерального директора по связям с общественностью «Краснодаргоргаза» Александр Дорошин. - Сейчас работы окончены.

Далее необходимо было получить от поставщика газа - «Газпром межрегионгаз Краснодар» - перечень абонентов. Это, по словам газовиков, уже сделано, сейчас началось поэтапное подключение всех потребителей.

По словам Александра Дорошина, 6 августа за день бригады не успели подключить пользователей к газу, а ночью такие работы проводить запрещено.

В «Краснодаргоргазе» прокомментировали также и информацию о том, что в дома к краснодарцам приходят газовики с требованием заключить договор на обслуживание.

- Наличие этих договоров - обязанность абонентов. Бланки были направлены по почте всем потребителям еще в начале 2019 года, - сказали в организации. - Эти требования, прежде всего, в интересах самих жителей. Ответственность за состояние внутридомовых сетей сегодня несут собственники домов и квартир. Выполненная проверка и профилактика на сетях - гарантия безопасности потребителей.

АЛЛО!

Телефон горячей линии «Краснодаргоргаза», по которой можно получить ответы на интересующие вопросы – 8 (861) 992-04-04.

ИСТОЧНИК KP.RU