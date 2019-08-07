2019-08-07T15:52:52+03:00
Происшествия

Сотрудники ейского онкодиспансера похитили лекарств на 3,5 млн рублей

Препараты предназначались льготным категориям граждан
Максим ОСОКИН
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Пациентка онкодиспансера не получала лекарства из-за мошенниковПациентка онкодиспансера не получала лекарства из-за мошенниковФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Против сотрудников ейского онкологического диспансера №4 возбудили уголовное дело. Их подозревают в хищении лекарственных препаратов, предназначенных для льготных категорий граждан, на 3,5 млн рублей.

- Установлено, что злоумышленники получали дорогостоящие противоопухолевые препараты по поддельным рецептам, которые были выписаны на имя одной из пациенток медицинского учреждения. Таким образом они осуществляли хищения лекарств в течении трех лет: с 2016 по 2019 год, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

При этом, пациентка не получала необходимые препараты, так как правонарушители присваивали их и распоряжались по своему усмотрению. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Материалы передали в отдел полиции по Ейскому району. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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