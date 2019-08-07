2019-08-07T16:07:07+03:00
Общество

На Кубани 9 августа приставы устроят очередную облаву на должников

Стало известно, где будут ловить неплательщиков
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: УФССП по Краснодарскому краю.Фото: УФССП по Краснодарскому краю.
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Жители края в последние дни активно обсуждают рейды приставов и гаишников. Еще бы - после облавы на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа арестованы были 34 машины, а 10 неплательщиков погасили более 376 тысяч рублей долга.

На достигнутом приставы не будут останавливаться. 9 августа запланированы очередные рейды.

Приставы и гаишники будут дежурить на нескольких участках дорог в крае. Ловить алиментщиков и тех, кто забыл погасить долги, собираются на трассе Краснодар - Новороссийск в районе Абинска, на дороге Краснодар - Славянск у станицы Елизаветинской, на трассе Краснодар - Джубга в районе Горячего Ключа.

- В потоке машин программный комплекс «Дорожный пристав» фиксирует только те машины, которые принадлежат злостным должникам, зарегистрированным на территории Краснодарского края, - поясняют приставы. - Жителей других регионов это мероприятие не затрагивает.

Остановленные для проверки водители, по словам приставов, паркуются в специально отведенных для этого местах, потому никак не влияют на задержку потока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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