На Кубани 9 августа приставы устроят очередную облаву на должников
Жители края в последние дни активно обсуждают рейды приставов и гаишников. Еще бы - после облавы на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа арестованы были 34 машины, а 10 неплательщиков погасили более 376 тысяч рублей долга.
На достигнутом приставы не будут останавливаться. 9 августа запланированы очередные рейды.
Приставы и гаишники будут дежурить на нескольких участках дорог в крае. Ловить алиментщиков и тех, кто забыл погасить долги, собираются на трассе Краснодар - Новороссийск в районе Абинска, на дороге Краснодар - Славянск у станицы Елизаветинской, на трассе Краснодар - Джубга в районе Горячего Ключа.
- В потоке машин программный комплекс «Дорожный пристав» фиксирует только те машины, которые принадлежат злостным должникам, зарегистрированным на территории Краснодарского края, - поясняют приставы. - Жителей других регионов это мероприятие не затрагивает.
Остановленные для проверки водители, по словам приставов, паркуются в специально отведенных для этого местах, потому никак не влияют на задержку потока.
ИСТОЧНИК KP.RU