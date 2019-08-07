Из-за матча «Краснодар» - «Порту» продлят работу общественного транспорта краевой столицы

7 Авг. 16:02 2019-08-07T16:51:31+03:00

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В Краснодаре 7 августа 2019 года продлят работу городского общественного транспорта. Трамваи и автобусы будут ходить по маршрутам до 23:00, что связано с проводимым в краевой столице третьим отборочным раундом Лиги чемпионов УЕФА сезона 19/20 между «Краснодаром» и «Порту».

- Работу общественного транспорта решено продлить, чтобы болельщики смогли без проблем добраться до дома и городских авто- и железнодорожных вокзалов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации региональной столицы.

В частности, до 23:00 продлили работу трамвайных маршрутов №№ 2 и 3. Также до этого времени будут ходить автобусы под номерами 45, 48 и 58.

Напомним, ответный матч между ФК «Краснодар» и ФК «Порту» пройдет 13 августа на домашнем поле португальцев.

Ранее стало известно, что на матч на стадионе «Быков» проданы все билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU