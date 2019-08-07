На Кубани проверяют детские палаточные лагеря

7 Авг. 16:30 2019-08-07T16:31:15+03:00

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После трагедии в палаточном лагере «Холдоми», где в результате пожара погибли дети, проверки таких мест отдыха прошли по всей стране. Не стал исключением и Краснодарский край. Специалисты различных ведомств и министерств побывали в лагерях, расположенных на территории Апшеронского, Усть-Лабинского и Северского районов Кубани.

- Во время проверки, были выявлены нарушения норм пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства в лагере, который работал в Некрасовском сельском поселении. Прокурор Усть-Лабинского района внес представление об устранении его директору. В данный момент это уже сделано и лагерь работает в прежнем режиме, - пишет ЮГ Times со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас на Кубани работает 13 палаточных лагерей. В них отдыхают почти 1300 несовершеннолетних. Каждый год на территории Краснодарского края оздоравливаются более 750 тысяч детей, при этом, около 200 тысяч – гости из других регионов и стран. Подростков принимают свыше 1700 специализированных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU