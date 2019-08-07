На Кубани пьяный мужчина перепутал автомобили и уехал домой на машине соседа

7 Авг. 16:56 2019-08-07T17:22:13+03:00

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В полицию Павловского района обратился житель станицы Новопластуновской, который рассказал, что вечером оставил свой автомобиль ВАЗ 21061 во дворе дома, а дверь запирать не стал. Утром он обнаружил, что машины нет на месте.

- Полицейские составили ориентировку на розыск транспортного средства, в итоге его обнаружили припаркованным у дома, расположенного на соседней улице с домовладением потерпевшего. По подозрении в угоне был задержан 24-летний местный житель, который пояснил полицейским, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал свой автомобиль с машиной соседа и уехал на ней домой, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас в отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU