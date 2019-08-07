2019-08-07T17:21:14+03:00
Общество

В Краснодаре назовут имя лучшего строителя-атомщика

В Краевой столице проходит финал Всероссийского конкурса
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре стартовал финальный этап Всероссийского конкурса среди специалистов атомно-строительной отрасли. В нем принимают участие 400 специалистов 70 предприятий. 7 августа 2019 года они продемонстрировали жюри свои проекты.

- В Краснодаре работает организация, которая принимает участие в возведении практически всех крупнейших объектов атомной энергетики на территории страны. Ее специалисты также прошли в финал конкурса, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что данный конкурс проводится в седьмой раз. При этом, Краснодар впервые в истории принял его финал. В 2019 году организаторы увеличили количество номинаций. За звание лучшего поборются представители 25 профессий. В состав жюри вошли более 150 экспертов различных профилей. Конкурсанты покажут теоретические знания и выполнят практическое задание с использованием высокотехнологичного оборудования. Свои навыки покажут представители 10 команд. В их составе: сварщики, арматурщики, бетонщики, монтажники и другие специалисты. Всего 130 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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