2019-08-07T18:14:53+03:00
Общество

В Краснодаре погаснут светофоры в районе 55-й школы

Они не будут работать более двух суток
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре из-за ремонта не будут работать светофоры на улице Минской в районе школы № 55. Электронные регулировщики погаснут в 10:00 8 августа и возобновят работу в 16.00 9 числа.

- Четыре светофора, по два – для водителей и пешеходов, полностью заменят. Водителей просят быть внимательными и осторожными при проезде данного участка, руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки, соблюдать правила дорожного движения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также, для обеспечения безопасности, на данном участке будут дежурить сотрудники ГИБДД.

Добавим, в Краевой столице продолжаются работы по установке 11 новых светофорных объектов. Часть из них планируют включить к 1-му сентября, остальные заработают до конца 2019 года. Приоритет при установке электронных регулировщиков отдают перекресткам, которые находятся рядом с образовательными и детскими учреждениями столицы Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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