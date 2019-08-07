Краснодар готовится к празднованию Дня молодежи

7 Авг. 18:37 2019-08-07T18:37:54+03:00

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В Краснодаре с размахом отметят День молодежи России. 11 августа 2019 года на Пушкинской площади с 17.00 до 22.00 пройдет программа под названием «Мы космос. Ничто не остановит нас». Для участников мероприятия подготовили 11 тематических интерактивных площадок. Также здесь развернется выставка ретро- и современных автомобилей, будут работать кинотеатр и библиотека под открытым небом.

- Пришедшие смогут принять участие в мастер-классах по танцам, граффити, фитнесу и различным видам спорта. Здесь же смогут себя показать киберспортсмены, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в программе – выступления различных музыкальных групп и творческих коллективов Кубани.

Стоит отметить, что сейчас на территории Краснодарского края проживает более 1 млн граждан в возрасте от 14 до 30 лет. Кубанская молодежь успешно представляет регион на федеральном уровне, участвует в конкурсах, выигрывает гранты молодежных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU