На Кубани такси влетело под фуру

7 Авг. 18:53 2019-08-07T18:53:56+03:00

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В Ленинградском районе Кубани 7 августа 2019 года произошло ДТП с летальным исходом. Автомобиль «Датсун» на полном ходу влетел под большегруз.

- В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб на месте от полученных травм. Его личность в данный момент устанавливается, как и все обстоятельства произошедшего, - пишут Кубанские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также с места происшествия в Павловскую ЦРБ с ранениями доставили 37-летнего пассажира легковушки.

Напомним, сегодня утром на федеральной дороге «Джубга - Сочи» в районе поселка Зубова Щель произошло дорожно-транспортное происшествие. На место ЧП выезжали спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России. По сообщению службы «112» помощь требовалась зажатому в машине мужчине. Сотрудники МЧС, используя гидравлическое оборудование, достали пострадавшего 48-летнего сочинца из грузовика.

ИСТОЧНИК KP.RU