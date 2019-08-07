2019-08-07T19:37:07+03:00
Происшествия

В Сочи начали проверку по факту смерти 3-месячного мальчика

Малыша госпитализировали в больницу в истощенном состоянии
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ОЛЕГ РУКАВИЦЫНФото: ОЛЕГ РУКАВИЦЫН
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Следователи в Сочи организовали доследственную проверку по факту гибели 3-месячного Матвея Трофимова (имя и фамилия изменены - Авт.). Материалы были переданы из органов внутренних дел в органы СК по Краснодарскому краю.

Ранее об этой трагедии «КП» - Кубань». 25 июня 2019 года ребенок экстренно поступил в больницу. Там его отвезли в реанимационное отделение, подключили к датчикам, положили под аппарат жизнеобеспечения.

- Состояние малыша было крайне тяжелым. Он находился на искусственной вентиляции легких, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в больнице. - Тяжесть его состояния была обусловлена еще и тем, что у малыша было сильное истощение, поражение головного мозга, кома 2-3 степени.

За жизнь 2-месячного Матвея врачи сочинской больницы боролись до последней минуты. Но сердце малыша все-таки не выдержало - 3 июля мальчик скончался, так и не придя в сознание.

Позже стало известно, что мальчик родился дома. Более того, родители не поставили ребенка на учет. По документам, его просто не существовало. Занимавшаяся духовными практиками семья была уверена, что помощь медиков их сыну не нужна.

- Во время проведения проверки будут изучены условия жизни малолетнего и возможно имеющееся нарушение в семье его законных интересов, - говорят «КП» - Кубань» в СУ СУ по региону. - Кроме того, будет дана оценка действиям органов опеки и попечительства, а также органов осуществляющих надзор за несовершеннолетними.

Ход проверки поставлены на контроль руководителем следственного управления по краю Вадимом Бугаенко. е.

ИСТОЧНИК KP.RU

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