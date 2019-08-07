2019-08-07T19:35:40+03:00
Общество

«Зеленые зоны» Кубани находятся под охраной

Вопросы их сохранения обсудили в Краснодаре
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодаре подвели итоги работы кубанских муниципалитетов по формированию границ «зеленых зон». Сейчас в регионе насчитывается около 2 тысяч подобных территорий, площадь которых составляет почти 3,5 тысячи гектаров. Ранее краевые власти поручили поставить их на кадастровый учет.

- На данный момент необходимые процедуры выполнили только в семи районах Кубани. В остальных «зеленые зоны» не соответствуют целям эксплуатации, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В частности, многие территории, занятые зелеными насаждениями, оформлены, как участки для размещения объектов культуры, торговли или сельхозпроизводства. В данном случае не исключается их застройка, что недопустимо.

В результате, властям всех муниципалитетов поручено провести работу по надлежащему оформлению «зеленых зон» в ускоренном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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