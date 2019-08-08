2019-08-08T07:12:49+03:00
Общество

В Краснодаре на Дмитриевской Дамбе отремонтируют трамвайные пути

До 30 сентября здесь будут ограничивать движение транспорта поочередно по одной из полос
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В кубанской столице на Дмитриевской Дамбе обновят пути. Это внесет коррективы в маршруты нескольких трамваев с 8 по 13 августа. Также из-за ремонтных работ до 30 сентября ограничат движение транспорта.

Как сообщили в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении, специалисты заменят стрелочные переводы. Также в течение двух месяцев поменяют асфальтобетонное покрытие на дорожных полосах.

- С 8 по 13 августа трамваи № 6 «Димитрова - Рождественский храм» и № 7 «Димитрова - Западное депо» будут курсировать от перекрестка Горького и Коммунаров, вагоны поедут мимо Кооперативного рынка по Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной и далее обычным маршрутом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Трамваи № 3 «Западное депо - Декабристов» и № 21 «Юбилейный микрорайон - Солнечная» изменят путь следования только вечером - с 21:30. От Западного депо- до перекрестка Горького и Коммунаров, потом поедут по Коммунаров, Гоголя до ж/д вокзала «Краснодар-1».

Трамваи № 21 вечером будут курсировать от Юбилейного микрорайона до перекрестка Горького и Коммунаров, до Индустриальной.

Днем маршрут № 3 и № 21 останутся такими же.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре выявлено опасное заболевание
Кубанские бизнесмены получили с начала года 500 млн рублей займов
Между Сочи и Туапсе открывается морское сообщение
ВТБ профинансировал строительный холдинг ООО «НВСС» на 440 млн рублей
В Краснодарском крае с начала года обокрали свыше 1300 домовладений
На Кубани с начала 2019 года сдали 22 долгостроя
На Кубани начал работу новый кондитерский цех
Водитель рухнувшего в пропасть автобуса под Новороссийском: "Туарег" появился внезапно
Еще одна полоса для общественного транспорта появится в Краснодаре
«Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования
Инвестированию можно научиться бесплатно – с «БКС Брокер»
В Горячем Ключе сотрудника Центра занятости избили молотком для плитки
На Кубани обнаружили незаконную врезку в нефтепровод
В Краснодаре проверили плавучее кафе
«Краснодар Водоканал» предлагает услуги по установке и поверке приборов учета
На курорты Краснодарского края продана половина летних туров
В Сочи откроют муниципальную школу единоборств
Впервые фестиваль фитнеса пройдет в Краснодаре
В Отрадненском районе кошка упала в питьевой колодец
Администрация Туапсе опровергла информацию о задержании главы города
Конвергентные услуги МТС стали доступны жителям 10 000 новых домохозяйств Краснодара
У сочинского фотографа изъяли краснокнижного черного грифа
Первых пострадавших в жесткой аварии под Новороссийском готовят к выписке