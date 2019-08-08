В Краснодаре на Дмитриевской Дамбе отремонтируют трамвайные пути

СЕГОДНЯ 07:12 2019-08-08T07:12:49+03:00

До 30 сентября здесь будут ограничивать движение транспорта поочередно по одной из полос

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В кубанской столице на Дмитриевской Дамбе обновят пути. Это внесет коррективы в маршруты нескольких трамваев с 8 по 13 августа. Также из-за ремонтных работ до 30 сентября ограничат движение транспорта.

Как сообщили в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении, специалисты заменят стрелочные переводы. Также в течение двух месяцев поменяют асфальтобетонное покрытие на дорожных полосах.

- С 8 по 13 августа трамваи № 6 «Димитрова - Рождественский храм» и № 7 «Димитрова - Западное депо» будут курсировать от перекрестка Горького и Коммунаров, вагоны поедут мимо Кооперативного рынка по Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной и далее обычным маршрутом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Трамваи № 3 «Западное депо - Декабристов» и № 21 «Юбилейный микрорайон - Солнечная» изменят путь следования только вечером - с 21:30. От Западного депо- до перекрестка Горького и Коммунаров, потом поедут по Коммунаров, Гоголя до ж/д вокзала «Краснодар-1».

Трамваи № 21 вечером будут курсировать от Юбилейного микрорайона до перекрестка Горького и Коммунаров, до Индустриальной.

Днем маршрут № 3 и № 21 останутся такими же.

ИСТОЧНИК KP.RU