В Краснодаре прекратили уголовное дело против экс-директора ТО «Премьера»

СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-08T07:40:27+03:00

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В Краснодаре прекращено уголовное преследование экс-директора ТО «Премьера» Татьяны Гатовой. 7 августа Первомайский районный суд краевой столицы вынес ей приговор.

Напомним, на руководителя ТО «Премьера» завели уголовное дело еще в 2018 году. Татьяну Гатову подозревали в превышении должностных полномочий. Она заключила договор на показ 6 спектаклей балета в одной из европейских стран, дала указание творческому коллективу провести еще 15 театральных представлений. Выплаченные за дополнительные спектакли деньги директор на счет учреждения не зачислила. Речь идет о сумме в 2,5 миллиона рублей.

Татьяна Гатова признала свою вину, возместила нанесенный ущерб и просила рассмотреть дело в особом порядке. Суд постановил взыскать с Гатовой судебный штраф на сумму 35 тысяч рублей. Ее уголовное преследование прекращено. Об этом сообщили на сайте Первомайского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU