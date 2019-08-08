В Краснодаре покажут картины британского акварелиста Эндрю Лукаса

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-08T08:17:35+03:00

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В Краснодаре в Муниципальном концертном зале пройдет персональная выставка Эндрю Лукаса.

Акварелист родился и вырос в Солсбери по соседству со Стоунхенджем. С детских лет их красота вдохновляла будущего художника на занятия рисованием.

В 2003 году состоялась его первая персональная выставка «Вдохновляющий мир», она прошла в PorticoGallery в Солсбери. Основной темы своего творчества художник выбрал пейзажи городских и сельских видов.

- Экспозиция, которая будет выставлена в Муниципальном концертном зале, включает около двадцати акварелей, созданных художником в 2013-2019 годах. Чуть менее половины из них это пейзажи Краснодара, остальные знакомят с историческими видами трех британских городов - Лондона, Солсбери и Торки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Выставка продлится с 14 до 29 августа. Вход на мероприятие - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU