Температура воды в Черном море 8 августа 2019 года: В Анапе холодно купаться

СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-08T08:36:56+03:00

Водичка еще не прогрелась до тех температур, которые были в конце июля Фото: Архив "КП"

Водичка еще не прогрелась до тех температур, которые были в конце июля

Изменить размер текста: A A

«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 8 августа.

В Анапе купаться прохладнее всего - +24 градуса тепла, в Сочи, Геленджике, Новороссийске на 0,2 градуса теплее. 8 августа водичка в Туапсе прогрелась до 24,8 градусов.

В Азовском море начинает понемногу повышаться, в Ейске и Приморско-Ахтарске - + 23 градуса тепла, в Темрюке - +24,5.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра, на Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, восточный с переходом днем на южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 26…31 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU