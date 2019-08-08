2019-08-08T08:36:56+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 8 августа 2019 года: В Анапе холодно купаться

Водичка еще не прогрелась до тех температур, которые были в конце июля
Александра ПОДУШКО
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Водичка еще не прогрелась до тех температур, которые были в конце июляВодичка еще не прогрелась до тех температур, которые были в конце июляФото: Архив "КП"
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«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 8 августа.

В Анапе купаться прохладнее всего - +24 градуса тепла, в Сочи, Геленджике, Новороссийске на 0,2 градуса теплее. 8 августа водичка в Туапсе прогрелась до 24,8 градусов.

В Азовском море начинает понемногу повышаться, в Ейске и Приморско-Ахтарске - + 23 градуса тепла, в Темрюке - +24,5.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра, на Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, восточный с переходом днем на южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 26…31 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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