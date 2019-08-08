Прокуратура проводит проверку по факту ДТП под Новороссийском

СЕГОДНЯ 08:47 2019-08-08T09:09:40+03:00

Автобус столкнулся с иномаркой и упал с обрыва [фото]

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Прокуратура Краснодарского края начала разбираться в обстоятельствах аварии участием автобуса, принадлежащего «Санаторию «Эллада» Федеральной налоговой службы».

Напомним, ДТП произошло 7 августа в 22:00 в районе поселка Верхнебаканского под Новороссийском. Легковушка лоб в лоб столкнулась с автобусом, в салоне которого находилось больше 40 пассажиров. Удар был очень сильный, оба транспорта улетели в обрыв на 10 метров.

В результате ДТП двое пассажиров внедорожника 16 и 10 лет, а также 40-летняя женщина погибли на месте. Водитель и еще два пассажира получили травмы.

Место происшествия

В автобусе пострадал 41 человек, в том числе 12 детей и водитель.У них травмы различной степени тяжести. В больницу доставили 44 человека.

- Прокуратура края организовала проверку, в ходе которой установят причины произошедшего, будет дана оценка соблюдению законодательства, регламентирующего безопасность дорожного движения и пассажирские перевозки, - рассказали "КП" - КУбань" в прокуратуре Краснодарского края.

Также СК возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц), п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU