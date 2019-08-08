Водителей, которые попали в ДТП под Новороссийском, проверили на алкоголь

СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-08T09:05:24+03:00

По предварительным данным, они были трезвыми

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Водителей автобуса и иномарки, которые попали в страшную аварию под Новороссийском вечером 7 августа, проверили на алкоголь. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

Она привела предварительные данные о состоянии водителей. Сейчас идет экспертиза, точную информацию скажут только после всех анализов врачей.

Напомним, экскурсионный автобус, принадлежащий санаторию «Эллада» рухнул с обрыва 7 августа в 22:00. В салоне транспорта находилось больше 40 пассажиров. Удар был такой силы, что машины улетели в обрыв на 10 метров.

44 человека доставлены в больницы после аварии с участием пассажирского автобуса у поселка Верхнебаканский на Кубани. Погибли пассажиры легкового автомобиля – женщина и двое детей, 45-летний водитель в состоянии средней тяжести госпитализирован. Четверых пассажиров автобуса переведут на лечение в Краснодар.

ИСТОЧНИК KP.RU