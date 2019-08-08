Водителей, которые попали в ДТП под Новороссийском, проверили на алкоголь
Водителей автобуса и иномарки, которые попали в страшную аварию под Новороссийском вечером 7 августа, проверили на алкоголь. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Краснодарскому краю Элла Тюкова.
Она привела предварительные данные о состоянии водителей. Сейчас идет экспертиза, точную информацию скажут только после всех анализов врачей.
Напомним, экскурсионный автобус, принадлежащий санаторию «Эллада» рухнул с обрыва 7 августа в 22:00. В салоне транспорта находилось больше 40 пассажиров. Удар был такой силы, что машины улетели в обрыв на 10 метров.
44 человека доставлены в больницы после аварии с участием пассажирского автобуса у поселка Верхнебаканский на Кубани. Погибли пассажиры легкового автомобиля – женщина и двое детей, 45-летний водитель в состоянии средней тяжести госпитализирован. Четверых пассажиров автобуса переведут на лечение в Краснодар.
ИСТОЧНИК KP.RU
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