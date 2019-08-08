На Кубани урожай на 90 процентов состоит из высококачественной пшеницы
В Краснодарском крае собрано почти 11 миллионов 117 тысяч 970 тонн зерна. Это на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.
- Наука и современные технологии помогают повышать урожайность, сохраняя качество. Обследовано около 7,5 миллионов тонн озимой пшеницы нового урожая. Из них более 90 процентов – это продовольственная 3 и 4 класса, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Согласно данным Центра оценки качества зерна и продуктов его переработки, из 12,1 миллионов тонн российской пшеницы на долю 2-го класса приходится 0,1 процент, 3-го класса – 31,6 процент.
Напомним, на Кубани за последние два года создано более 60 новых сельхозкооперативов. В рамках нацпроекта начинающие фермеры могут получить господдержку.
ИСТОЧНИК KP.RU