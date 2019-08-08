До конца 2019 года на Кубани заменят 743 лифта в многоэтажках

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-08T10:21:36+03:00

На это выделили около 1,5 миллиарда рублей

Изменить размер текста: A A

На 2020 году формируется краткосрочный план капремонта общего имущества собственников в многоэтажках.

- В список включат лифты, которые отработали назначенный срок службы и подлежат замене. После утверждения планов станет известно точное количество оборудования, которое необходимо заменить, – отметил глава ведомства Евгений Зименко.

В этом году по программе капремонта планируется провести замену 743 лифтов.

- Всего в крае 2,9 тысяч многоэтажек. Они оборудованные пассажирскими лифтами. Общее количество кабин составляет свыше 10 тысяч единиц. Многие из них уже отработали назначенный срок службы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре на Дмитриевской Дамбе отремонтируют трамвайные пути. До 30 сентября здесь будут ограничивать движение транспорта поочередно по одной из полос.

ИСТОЧНИК KP.RU