2019-08-08T12:29:27+03:00
Происшествия

На Кубани директор организации несколько лет незаконно выписывал себе премии

Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.
Александра ПОДУШКО
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На Кубани директор организации несколько лет незаконно выписывал себе премииНа Кубани директор организации несколько лет незаконно выписывал себе премииФото: Архив "КП"
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В Курганинском районе 64-летний местный житель в присвоение или растрате бюджетных средств.

- Мужчина занимал должность директора одного из местных муниципальных предприятий. Несколько он незаконно выписывал себе премии.Письменное распоряжение глава администрации сельского поселения на это ему не давал. Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, сотрудники ейского онкодиспансера похитили лекарств на 3,5 млн рублей. Препараты предназначались льготным категориям граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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