2019-08-08T13:15:13+03:00
Происшествия

Четвертую пострадавшую в ДТП с автобусом на Кубани переводят в Краснодар

40 человек остаются в Новороссийской горбольнице
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли три человека, 44 пострадали Фото: пресс-служба минздрава Краснодарского краяВ ДТП с автобусом под Новороссийском погибли три человека, 44 пострадали Фото: пресс-служба минздрава Краснодарского края
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Еще одну пострадавшую в крупной аварии под Новороссийском перевезут на вертолете санавиации в Краснодар. Автобус, следовавший из Пшады в Анапу, столкнулся с Фольксвагеном Туарег и слетел в обрыв.

В аварии погибли пассажирка легкового авто и двое детей, находившихся в машине. Еще 44 человека были госпитализированы. 13 человек экстренно прооперированы.

- Троих человек реанимобилями доставили в Краснодар. После стабилизации состояния в течение дня планируется перевод еще одного ребёнка вертолётом санавиации в Детскую краевую клиническую больницу. Также принято решение доставить санавиацией в краевой центр еще одной пациентки, - сообщают в региональном минздраве.

Пострадавших в ДТП под Новороссийском вертолетами санавиации доставили в Краснодар.

Новороссийской горбольнице продолжает оставаться 40 человек. Кубанские медики продолжают оказывать всю необходимую медпомощь пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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