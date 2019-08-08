Сочинская фирма загрязняла отходами окружающую среду

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-08T11:11:37+03:00

Техническая вода после переработки сливалась в грунт

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В Сочи по на 1 миллион оштрафовали фирму и ее сотрудников. Транспортная прокуратура поверила соблюдение требований природоохранного законодательства в ООО «ИСПЭ-СТРОЙ».

Организация занимается переработкой песчано-гравийной смеси. Завод расположен на земельном участке в полосе отвода железной дороги в Адлерском районе Сочи.

- У фирмы не было лицензии на право пользования недрами, но работники делали забор подземных вод с помощью скважин, промывали песчано-гравийную смесь, а жидкие отходы сливали в грунт. Также установили места несанкционированного размещения ТБО - покрышек, древесины, пленки полиэтилена, упаковочного картона, использованных фильтров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Прокуратурой были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст.7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии) и ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

Фирму оштрафовали на 900 тысяч рублей, а должностное лицо на 40 тысяч рублей.

Также прокурор направил исковое заявлением с требованием освободить участок, на котором находится завод.

ИСТОЧНИК KP.RU