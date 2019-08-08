Минздрав: состояние большинства пострадавших в ДТП под Новороссийском не вызывает опасений
В горбольнице Новороссийска остаются 40 пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса и «Фольксвагена Туарег». Врачи провели 13 экстренных операций.
- Врачам удалось стабилизировать состояние абсолютного большинства пациентов после ДТП в Новороссийске. После дневного обхода для нескольких пациентов, здоровье которых больше не вызывает опасений, будет решаться вопрос о выписке из стационара, - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Еще четверо пациентов переведены реанимобилями и вертолетами санавиации на лечение в Краснодар.
Пострадавших в ДТП под Новороссийском вертолетами санавиации доставили в Краснодар.
В результате аварии погибли три человека – женщина и двое детей, находившиеся в легковом автомобиле.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Под Новороссийском с обрыва упал экскурсионный автобус»