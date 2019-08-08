2019-08-08T13:14:50+03:00
Происшествия

Минздрав: состояние большинства пострадавших в ДТП под Новороссийском не вызывает опасений

Четверо пациентов доставлены в Краснодар, проведено 13 операций
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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В аварии под Новороссийском пострадали 44 человека, трое погибли Фото: пресс-служба минздрава Краснодарского краяВ аварии под Новороссийском пострадали 44 человека, трое погибли Фото: пресс-служба минздрава Краснодарского края
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В горбольнице Новороссийска остаются 40 пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса и «Фольксвагена Туарег». Врачи провели 13 экстренных операций.

- Врачам удалось стабилизировать состояние абсолютного большинства пациентов после ДТП в Новороссийске. После дневного обхода для нескольких пациентов, здоровье которых больше не вызывает опасений, будет решаться вопрос о выписке из стационара, - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Еще четверо пациентов переведены реанимобилями и вертолетами санавиации на лечение в Краснодар.

Пострадавших в ДТП под Новороссийском вертолетами санавиации доставили в Краснодар.

В результате аварии погибли три человека – женщина и двое детей, находившиеся в легковом автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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