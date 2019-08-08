2019-08-08T11:58:59+03:00
Звезды

В горах Сочи покажут кино под открытым небом

Жители и гости Сочи смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В горах Сочи 10 августа состоится показ в рамках Всемирного Фестиваля уличного кино. Жители и гости Сочи смогут посмотреть лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров. Мероприятие пройдет под открытым небом в парке «Времена года» курорта «Горки Город».

Показ конкурсной программы Фестиваля начнётся в 19:45, вход свободный. Главными экспертами станут зрители. Им предстоит проголосовать за лучший фильм.

Весь день числе будет работать Polyana Local Market, где российские дизайнеры и мастера Hand Made представят свои работы – одежду, аксессуары, сувениры ручной работы и многое другое.

- Также покажут фильмы из внеконкурсной программы в рамках Фестиваля «Звездопад Персеиды». Большинство фильмов, заявленных в программе – участники престижных российский фестивалей «Кинотавр» и «Короче», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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