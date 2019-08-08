В Кущевском районе в аварии разбился водитель такси

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-08T12:11:44+03:00

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В Кущевском районе 7 августа в 14:10 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 23-летний водитель находился за рулем такси марки DATSUN. На перекрестке он не предоставил преимущество VOLVO FH с прицепом и влетел в него, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель DATSUN погиб на месте ДТП, а его 37-летний пассажир был госпитализирован с телесными повреждениями.

Было установлено, что 58-летний водитель тягача VOLVO сел за руль под наркотиками. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в страшной аварии под Новороссийском погибли двое детей и 40-летняя женщина. Они ехали отдыхать на море, когда на полной скорости в них врезался автобус "Хендай" с 40 пассажирами в салоне.

ИСТОЧНИК KP.RU