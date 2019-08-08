У сочинского фотографа изъяли краснокнижного черного грифа
Сотрудники департамента окружающей среды провели рейд на смотровой площадке вблизи села Монастырь. Здесь фотограф предлагал сфотографироваться с краснокнижным черным грифом (Aegypius monachus) по имени Гриша.
Птица ютилась в нескольких квадратных метрах тени на смотровой площадки с видом на ущелье Ахцу. Кормили Гришу не самым сбалансированным кормом, сырым куриным филе.
- Во время межведомственного мероприятия грифа изъяли и отправили в просторный вольер на временное содержание в Совариум на ГТЦ Газпром, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи.
Здесь о нем будут заботиться высококвалифицированные специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU