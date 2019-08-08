У сочинского фотографа изъяли краснокнижного черного грифа

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-08T12:39:53+03:00

Его отправили в просторный вольер на временное содержание в Совариум на ГТЦ Газпром

Изменить размер текста: A A

Сотрудники департамента окружающей среды провели рейд на смотровой площадке вблизи села Монастырь. Здесь фотограф предлагал сфотографироваться с краснокнижным черным грифом (Aegypius monachus) по имени Гриша.

Птица ютилась в нескольких квадратных метрах тени на смотровой площадки с видом на ущелье Ахцу. Кормили Гришу не самым сбалансированным кормом, сырым куриным филе.

- Во время межведомственного мероприятия грифа изъяли и отправили в просторный вольер на временное содержание в Совариум на ГТЦ Газпром, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи.

Здесь о нем будут заботиться высококвалифицированные специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU