Конвергентные услуги МТС стали доступны жителям 10 000 новых домохозяйств Краснодара

СЕГОДНЯ 12:54 2019-08-08T12:54:18+03:00

Благодаря этому жители новых домов могут пользоваться конвергентными услугами оператора, позволяющими экономить до 40 процентов расходов в целом на услуги связи

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Краснодар, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает, что фиксированная сеть дополнительно охватила еще 10 000 квартир на 25 улицах краевой столицы. Благодаря этому жители новых домов могут пользоваться конвергентными услугами оператора, позволяющими экономить до 40 процентов расходов в целом на услуги связи.

С начала года услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет и цифровое домашнее телевидение стали доступны жителям преимущественно новых домов Юбилейного микрорайона и Гидростроителей. Фиксированная сеть расширилась также в Центральном и Прикубанском округах Краснодара. Впервые фиксированный интернет и ТВ МТС появилась на улице Войсковой Новознаменского района. В ближайшее время сеть заработает также на Заполярной Славянского микрорайона.

Подавляющее большинство новых подключений к сервисам на базе фиксированной сети приходится на долю конвергентных тарифов. Чаще всего новые абоненты сегодня подключают в целях экономии сразу несколько услуг: фиксированный ШПД, домашнее ТВ и мобильную связь в рамках тарифа «Весь МТС». Это позволяет не только существенно экономить, но и сделать обслуживание абонентов более удобным и интуитивно понятным. Все расчеты и обслуживание в рамках конвергентного тарифа происходят в режиме «единого окна» - через один личный кабинет и один лицевой счет.

«Краснодар активно растет и застраивается многоэтажными домами. Мы внимательно следим за появлением новых домохозяйств, где можно запустить нашу фиксированную сеть и сразу предложить абонентам полный набор услуг. Наша статистика показывает, что пользователям значительно комфортней получать все наши услуги через единую точку входа, не задумываясь о датах и суммах разных платежей, получая консультации по любым услугам МТС через один номер. В этом году мы планируем охватить фиксированной сетью еще порядка 20 000 квартир в том числе в недавно построенных районах города», - отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

ИСТОЧНИК KP.RU