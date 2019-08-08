Администрация Туапсе опровергла информацию о задержании главы города

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-08T12:57:53+03:00

Также там заявили о том, что в сети появилось видео, порочащее репутацию Владимира Зверева

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В Интернете появились слухи о задержании главы Туапсе. Кто-то слил в сеть такое видео. В пресс-службе администрации города его назвали порочащим репутацию Владимира Зверева.

В сообщении, размещенном на официальном сайте городской администрации говорится о том, что 7 августа Владимир Константинович выезжал в Кропоткин. Там он вместе с руководителем отдела ЖКХ Евгением Чернышовым и начальником МБУ «Благоустройство города Туапсе» Евгением Шиловым занимался решением вопроса приобретения специальной дробилки для веток и крупногабаритного мусора. Вечером он вернулся в Туапсе.

На сегодня, 8 августа, у главы города также назначены рабочие мероприятия, связанные с благоустройством и ремонтом дорог города.

Владимир Зверев стал главой Туапсе в феврале 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU