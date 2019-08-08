Администрация Туапсе опровергла информацию о задержании главы города
В Интернете появились слухи о задержании главы Туапсе. Кто-то слил в сеть такое видео. В пресс-службе администрации города его назвали порочащим репутацию Владимира Зверева.
В сообщении, размещенном на официальном сайте городской администрации говорится о том, что 7 августа Владимир Константинович выезжал в Кропоткин. Там он вместе с руководителем отдела ЖКХ Евгением Чернышовым и начальником МБУ «Благоустройство города Туапсе» Евгением Шиловым занимался решением вопроса приобретения специальной дробилки для веток и крупногабаритного мусора. Вечером он вернулся в Туапсе.
На сегодня, 8 августа, у главы города также назначены рабочие мероприятия, связанные с благоустройством и ремонтом дорог города.
Владимир Зверев стал главой Туапсе в феврале 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU