Впервые фестиваль фитнеса пройдет в Краснодаре

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-08T13:23:55+03:00

Он состоится уже в эту субботу, 10 августа

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На Главной городской площади Краснодара впервые пройдет фестиваль фитнеса. Вместе с местными жителями День физкультурника отметят не только спортсмены и тренеры, но и крупнейшие фитнес-клубы.

- Начнется фестиваль фитнеса и ЗОЖ в 18:00 10 августа с общегородской зарядки. Разминку проведут спортсмены Федерации воркаута Краснодарского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На площади будет 20 спортивных площадок. Для гостей и жителей города подготовили мастер-классы по брейк-дансу и парению в бане, показательные выступления, фитнес-квест и межклубные соревнования клиентов и тренеров фитнес-центров.

Также горожане смогут поучаствовать в соревнованиях по баскетболу, шахматам, лазертагу. Завершится спортивный праздник общегородской дискотекой с DJ Metiss.

ИСТОЧНИК KP.RU