В Сочи откроют муниципальную школу единоборств
В Сочи 14 августа в 12:00 откроется новая спортивная школа единоборства. Многократные победители и призеры крупнейших соревнований будут здесь преподавать дзюдо, самбо, смешанное боевое единоборство (ММА), тайский бокс.
- Сюда уже ведется набор детей от 7 лет на этап начальной подготовки первого года обучения. В дальнейшем планируются тренировки для взрослых групп и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все занятия будут проводиться бесплатно, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
- Общая площадь школы -1300 квадратных метров. Здесь оборудованы просторные залы, душевые, раздевалки. Школа может вместить единовременно на тренировку около 50 человек, – рассказал руководитель муниципальной школы единоборств, заслуженный тренер России, физической культуры и спорта Расул Муртазалиев.
Расположена сочинская школа единоборств по адресу: улица Виноградная, 2/3.
ИСТОЧНИК KP.RU