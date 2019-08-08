В Сочи откроют муниципальную школу единоборств

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-08T13:40:41+03:00

Это произойдет уже на следующей неделе

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В Сочи 14 августа в 12:00 откроется новая спортивная школа единоборства. Многократные победители и призеры крупнейших соревнований будут здесь преподавать дзюдо, самбо, смешанное боевое единоборство (ММА), тайский бокс.

- Сюда уже ведется набор детей от 7 лет на этап начальной подготовки первого года обучения. В дальнейшем планируются тренировки для взрослых групп и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все занятия будут проводиться бесплатно, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

- Общая площадь школы -1300 квадратных метров. Здесь оборудованы просторные залы, душевые, раздевалки. Школа может вместить единовременно на тренировку около 50 человек, – рассказал руководитель муниципальной школы единоборств, заслуженный тренер России, физической культуры и спорта Расул Муртазалиев.

Расположена сочинская школа единоборств по адресу: улица Виноградная, 2/3.

ИСТОЧНИК KP.RU