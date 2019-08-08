На курорты Краснодарского края продана половина летних туров
По данным туроператоров, доля Краснодарского края в общем объеме продаж туров по России в этом году достигает 45-50 процентов.
Сезон по региону в этом году идет скачкообразно. Туристы бронировали путевки еще до начала сезона, после спрос немного упал.
Самыми популярными направлениями у путешественников остаются Сочи, Анапа и Геленджик. В среднем, туристы отдыхают в Краснодарском крае в этом году 10 дней.
Самая многочисленная категория отдыхающих – это семьи. По данным туроператоров, до 30 процентов отдыхающих в Сочи – дети. Также отмечается интерес туристов к системе «все включено» .
По информации компании «Интурист», средний чек за недельный тур на курорты Краснодарского края в этом сезоне составляет 16,2 тысяч рублей за человека.
ИСТОЧНИК KP.RU