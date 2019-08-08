2019-08-08T14:03:04+03:00
Общество

На курорты Краснодарского края продана половина летних туров

Самые популярные направления - Сочи, Анапа и Геленджик
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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По данным туроператоров, доля Краснодарского края в общем объеме продаж туров по России в этом году достигает 45-50 процентов.

Сезон по региону в этом году идет скачкообразно. Туристы бронировали путевки еще до начала сезона, после спрос немного упал.

Самыми популярными направлениями у путешественников остаются Сочи, Анапа и Геленджик. В среднем, туристы отдыхают в Краснодарском крае в этом году 10 дней.

Самая многочисленная категория отдыхающих – это семьи. По данным туроператоров, до 30 процентов отдыхающих в Сочи – дети. Также отмечается интерес туристов к системе «все включено» .

По информации компании «Интурист», средний чек за недельный тур на курорты Краснодарского края в этом сезоне составляет 16,2 тысяч рублей за человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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