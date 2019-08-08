«Краснодар Водоканал» предлагает услуги по установке и поверке приборов учета

СЕГОДНЯ 14:04 2019-08-08T14:04:37+03:00

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«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») предлагает горожанам дополнительные услуги по установке, замене и опломбировке приборов учета холодной и горячей воды.

Чтобы заказать услугу, достаточно позвонить в информационно-справочную службу предприятия по номеру (861) 217-03-33 и оставить заявку, после чего специалист свяжется с абонентом и договорится об удобном времени. Необходимые работы будут произведены в течение нескольких дней с момента получения заявки.

После поверки или установки прибора учета абонент может самостоятельно или через специалиста водоканала предоставить документ в абонентский отдел для актуализации данных, а также объективного начисления за услуги водоснабжении и водоотведения.

«Краснодарский водоканал оказывает широкий спектр дополнительных услуг физическим и юридическим лицам, - говорит коммерческий директор предприятия Павел Широков. - Их оплата может производиться как за наличный расчет, в кассе и терминалах, так и безналичным способом. Цены на услуги приемлемы для всех категорий потребителей, а многолетний опыт водоканала - крупной ресурсоснабжающей организации, является гарантом качества предоставляемых услуг. Каждому клиенту уделяется время, необходимое для получения исчерпывающей информации».

В последнее время в Краснодаре вновь участились случаи обращений горожан с информацией о визитах неких специалистов, навязывающих услуги по поверке или замене приборов учета, а также об извещениях от сомнительных организаций, в которых настоятельно рекомендуется провести замену или поверку приборов учета. Обратившись в «Краснодар Водоканал», можно избежать контакта с неуполномоченными сторонними организациями, т.к. специалисты предприятия приходят только по предварительной заявке абонента, предъявляя соответствующее удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU