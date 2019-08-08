В Краснодаре проверили плавучее кафе

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-08T14:24:25+03:00

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Сотрудники МВД России по ЮФО с представителем Управления Роспотребнадзора проверили деятельности плавучего кафе в Краснодаре.

Они нашли множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований, а также незаконное переоборудование судна. Пассажирский причал должен быть оснащен системой канализования, но на деле все отходы и остатки еды просто сливались в реку Кубань. Вся кухня в пятнах, поверхности окон, стен, полов покрыты плесенью. Помещения требуют ремонта и тщательной дезинфекции.

- Эти нарушения могли повлиять на жизнь и здоровье посетителей. Также они стали достаточным основанием для приостановления работы кафе, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Материалы проверки уже переданы в суд для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU