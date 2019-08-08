На Кубани обнаружили незаконную врезку в нефтепровод

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-08T15:10:47+03:00

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Незаконную врезку в нефтепровод «Тенгиз — Новороссийск» обнаружили в Кавказском районе Краснодарского края сотрудники региональных управлений СК и ФСБ, которые проводили осмотр магистрали.

На месте лежали кран, шланги, хомуты – все эти приспособления использовали для похищения нефти из трубопровода. Сейчас устанавливается круг подозреваемых.

- Материалы расследования переданы в СКР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Самовольное подключение к нефтепроводам», - сообщили в пресс-службе УФСБ Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU