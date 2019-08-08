2019-08-08T15:22:52+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе сотрудника Центра занятости избили молотком для плитки

Полицейские возбудили уголовное дело
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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В Горячем Ключе посетитель Центра занятости избил сотрудника. Оружие мужчина выбрал специфическое - молоток для укладки тротуарной плитки.

- Возбуждено уголовное дело, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительном ведомстве.

Санкции по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" предусматривают наказание обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Надо сказать, что полицейские выясняют, что явилось причиной хулиганского поведения жителя Горячего Ключа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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