Инвестированию можно научиться бесплатно – с «БКС Брокер»

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-08T15:44:08+03:00

«БКС Брокер» входит в Финансовую группу БКС, которая уверенно лидирует в рейтингах Московской биржы*, а в 2018 году НРА присвоило компании БКС рейтинг надежности на уровне «ААА.iv»

С повышением уровня финансовой грамотности населения, все больше частных инвесторов используют интернет для поиска полезной информации о биржевой торговле

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Однако не все советы одинаково полезны и не всем можно доверять, чтобы не потерять свои деньги. Для тех, кому необходимо грамотное обучение от экспертов инвестиционного рынка, ООО «Компания БКС» предоставляет эту возможность бесплатно.

- Наша программа лояльности существует не первый год, а в этот раз мы не только расширили список учебных курсов, но и сделали их бесплатными для наших клиентов, - подчеркнула Елена Преподобная, директор по маркетингу «БКС Брокер».

Чтобы получить бесплатное обучение, потребуется онлайн заключить договор, зарегистрироваться на сайте акции и пополнить свой брокерский счет. Эти три простых шага откроют доступ к курсу «Основы биржевого дела». При этом от суммы будет зависеть программа обучения: пополняя счет на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, клиент может претендовать на весь курс, если сумма оставит 100-150 тысяч, то дополнительно открывается доступ к семинару «Внутридневной трейдинг: пробойная стратегия», если сумма на счете будет составлять 150 тысяч рублей и больше, то к другим программам добавится и доступ к семинару «Консультативная поддержка Романовского Виктора».

Обучение происходит в онлайн режиме, а доступ лично отправляется клиентам каждый понедельник.

«БКС Брокер» входит в Финансовую группу БКС, которая уверенно лидирует в рейтингах Московской биржы*, а в 2018 году НРА присвоило компании БКС рейтинг надежности на уровне «ААА.iv».

Сроки проведения акции с 22.07.2019 по 30.08.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на https://broker.ru/promo/studing. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Не является образовательной деятельностью.

*БКС занимает первое место в рейтинге ведущих операторов по акциям и паям в режиме основных торгов Т+, режим переговорных сделок и режим РПС с ЦК по итогам торгов в январе 2019 года, по данным ПАО Московская Биржа https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=119

ИСТОЧНИК KP.RU