2019-08-08T15:48:51+03:00
Общество

Еще одна полоса для общественного транспорта появится в Краснодаре

Это позволит значительно сократить время его движения по маршруту
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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С 10 августа 2019 года в Краснодаре откроется выделенная полоса для общественного транспорта по ул. им. Тюляева. Он сможет без проблем двигаться по крайней правой полосе в обоих направлениях на участке от ул. Сормовской до ул. Уральской. Длина «выделенки» составит порядка 1,5 км. Ее обозначат дорожными знаками и разметкой.

- Движение на данном участке улицы Тюляева достаточно плотное. При этом, крайние правые полосы не используются – они постоянно запаркованы. С 10 августа 2019 года остановку и стоянку автомобилей здесь запретят, а общественный транспорт значительно увеличит скорость, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации краевой столицы.

Стоит отметить, что по ул. им. Тюляева от ул. Уральской до ул. Сормовской проходят 19 маршрутов городского общественного транспорта, ежедневно здесь проезжают порядка 300 автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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