2019-08-08T16:13:25+03:00
Экономика

На Кубани начал работу новый кондитерский цех

Его стоимость составила 38 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Динском районе Краснодарского края запустили новый кондитерский цех. Соглашение о его строительстве заключили на Российском инвестиционном форуме-2018 в Сочи. Объем инвестиций в предприятие составил 38 млн рублей.

- На сегодняшний день в России экспорт кондитерской продукции вышел на 4-е место в объеме продукции АПК. В 2018 году его объем составил 5,5 тысяч тонн, а общая стоимость – около 8 млн долларов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новый кондитерский цех рассчитан на ежегодное производство порядка 9 тыс. тонн бисквитного печенья. Высокое качество продукции гарантирует ее востребованность.

Стоит добавить, что к 2024 году Краснодарский край планирует увеличить объем экспорта продукции АПК почти до 4 млрд долларов. Это предусмотрено нацпроектом «Международная кооперация и экспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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